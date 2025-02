Homem que vive com sete cachorros num barco comove bairro do Rio de Janeiro

A adoção tem uma condição

Mas as adoções dos vira-latas do barqueiro Alex têm uma condição: a de que os animais permaneçam no próprio bairro, ou ali perto, para que possam ser visitados com frequência por ele, que tem aqueles cachorros como seus únicos companheiros.

Imagem: Reprodução

"Claro que o ideal seria deixar como está, porque o Senhor Alex ama aqueles cachorros e só quer o bem deles. Mas as condições do barco onde eles moram é muito precária, mesmo para os animais", explica Raquel Quelps, dona da ideia da adoção dos "Sete Marinheiros" por moradores do bairro, e responsável pela Urcapets, que cuida de cachorros de rua da região.

"Além disso, queremos ajudar o Senhor Alex a melhorar as condições do barco onde ele mora, para que ele e os animais que permanecerem com ele possam viver um pouco melhor", diz Raquel, autora também da ideia de criar uma vaquinha na internet (que pode ser acessada clicando aqui), a fim de coletar doações para uma reforma no barco que serve de casa para o marceneiro e os seus sete vira-latas "marinheiros".

"No barco dele. tudo é muito precário", diz Raquel.