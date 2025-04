Inglês compra um navio por apenas R$ 2300. Só que ele está no fundo do mar

Como no caso do Titanic, o naufrágio mais famoso da história, cujos direitos legais de exploração pertencem a uma empresa americana, que tanto tem lucrado com isso.

Outro bom negócio

Outro bom exemplo foi o do também americano Gregg Bemis, um milionário filantropo, que, na década de 1980, comprou os direitos sobre os restos daquele que é considerado o segundo mais famoso naufrágio do mundo, o do também transatlântico Lusitania, afundado na costa da Irlanda por um submarino nazista, na Primeira Guerra Mundial, causando a morte de 1 195 pessoas (quase tanto quanto no Titanic), a maioria americanos, o que teria levado os Estados Unidos a entrar oficialmente no conflito.

Só que o interesse de Bemis era outro, que não lucrar com isso.

Ele queria apenas preservar o navio, para poder analisá-lo detalhadamente, a fim de tentar desvendar um mistério histórico: o que teria causado a segunda explosão no Lusitania, logo após o impacto do torpedo alemão contra o casco do navio?

Para alguns historiadores - bem como o próprio milionário -, aquela segunda explosão poderia ter sido causada pelo carregamento secreto de munições que os Estados Unidos, então ainda neutros no conflito, havia doado à Inglaterra para ajudar nos combates contra a Alemanha, o que contrariava o bom senso ao ser feito em um inocente navio de passageiros.