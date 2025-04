Acreano de 84 anos constrói casa que imita barco e vira atração na cidade

Um barco na beira do rio

Imagem: Reprodução

Depois do próprio rio, esta casa é a principal atração da pequena cidade argentina de San Nicolás de los Arroyos, nas margens do trecho argentino do Rio Paraná. Ela foi construída por um poeta, que ali viveu por mais de 30 anos com a mulher e quatro filhos, até sua morte, uma década e meia atrás. Mas a família dele ainda vive lá. A casa barco três andares, quatro quartos, cozinha, sala e um terraço com vista privilegiada para o rio, onde o poeta adorava ficar.

O mini-transatlântico do imigrante

Imagem: Reprodução

No início do século passado, o italiano Luis Novelli imigrou da Itália para a Argentina, onde fixou residência para sempre. E que residência! Sua casa foi inspirada no navio que o trouxe para América do Sul, o transatlântico Roma, e fica no balneário de Pehuen-Có, no litoral sul argentino. Foi construída por ele em 1954, e até a entrada é igual à de um navio de fato, por meio de uma escadinha lateral. Dentro, três quartos, cozinha, terraço e sala com lareira - algo que os navios de verdade não tinham, para evitar riscos de incêndio.