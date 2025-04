Pesquisador encontra barcos de submarinos nazistas na costa argentina

Até Hitler?

Imediatamente, Basti teve certeza de que tratavam do que ele já suspeitava: antigos botes usados pelos submarinos nazistas da Segunda Guerra Mundial, que ali teriam sido descartados após cumprir o objetivo de desembarcar mercadorias e os ocupantes dos tais submarinos - que ele sempre teve plena convicção de que chegaram em quantidade à costa argentina por volta de agosto de 1945, trazendo secretamente oficiais nazistas em fuga, que passaram a viver na Argentina.

Entre eles, o próprio Hitler, que pelas teorias de Basti, não teria se suicidado em 30 de abril de 1945, em Berlim, como registra a história, e sim morrido 28 anos depois, em 1973, aos 84 anos de idade, de morte natural, em uma localidade do Paraguai.

Iam dentro dos submarinos

Imagem: Reprodução

"Esses botes foram barcos de apoio dos submarinos nazistas, e eram transportados dentro deles, como comprovam as plantas daquelas naves de guerra que eu tenho em meus arquivos. Mesmo assim, para ter certeza científica, coletei fragmentos dos cascos e mandei para laboratórios na Europa, que estão analisando e comparando as ligas metálicas com os materiais utilizados pelos alemães naquela época. Tenho certeza que o resultado será positivo", diz o pesquisador, que há mais de 30 anos se dedica a provar que submarinos alemães desembarcaram fugitivos do regime nazista nas praias da Argentina, com a cumplicidade do governo argentino.