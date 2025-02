Caçador de tesouros tem pena encerrada pela justiça, mas continuará preso

Mas ele sempre preferiu permanecer preso do que fazer isso (sobretudo revelar onde o ouro que retirou do navio está guardado), certamente contando com uma "vitória por cansaço", como a que aconteceu na semana passada.

Fortuna incalculável em ouro

A peculiar história de Tommy Thompson, um ex-mergulhador e pesquisador marinho, começou 37 anos atrás, em 1988, quando ele, após uma longa busca, encontrou os restos do navio americano S.S. Central America, que transportava uma fortuna incalculável em ouro extraída dos garimpos da Califórnia, ao afundar, vítima de um furacão, na costa da Carolina do Sul, em 1857.

Na época, Thompson angariou cerca de US$ 12 milhões com investidores privados, com a promessa de devolver o dinheiro com dividendos, quando o tesouro fosse resgatado.

Mas isso nunca aconteceu e ele fugiu com todo o ouro que retirou do navio, cuja quantidade, até hoje, ninguém sabe.

Muito menos onde supostamente está guardado, informação que Thompson não fornece nem aos seus advogados.