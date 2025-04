Vitória da natureza: o curioso naufrágio que está virando ilha na Austrália

Imagem: Getty Images

Patrimônio Marítimo da Austrália

Tempos depois, arbustos de vegetações cujas sementes foram levadas até o navio pelas aves da Ilha Magnetic - um local tão rico em pássaros que, mais tarde, seria transformado em refúgio da vida silvestre pelo governo da Australia - começaram a brotar no interior do casco do ex-transatlântico, e foram dando forma a um curioso manguezal, que hoje domina os escombros do navio de tal forma, que, visto de longe, ele mais parece, de fato, uma ilha.

Além do verde intenso, a ilha artificial na qual se transformou o casco enferrujado do City of Adelaide, hoje abriga uma impressionante quantidade de aves marinhas e terrestres, o que levou o governo australiano a nomeá-lo Patrimônio Marítimo do país, com severas multas para quem danificar a débil estrutura do navio, ou retirar qualquer pedacinho dele como suvenir - algo que os visitantes da Ilha Magnetic sempre ficam tentados a fazer, quando ficam sabendo que aquela estranha ilha que veem no horizonte é o que restou de um grande transatlântico.

Para o governo australiano, o City of Adelaide é um interessante exemplo de como os escombros de um velho naufrágio podem se tornar bem mais do que simples resquícios do passado.