Navios zumbis driblam sanções de Trump para transportar petróleo ilegal

Dez dias atrás, um velho navio petroleiro com o nome "Varada" pintado no casco chegou à costa da Malásia, após dois meses navegando desde a Venezuela, e chamou a atenção das autoridades portuárias malaias.

Não pelo que ele transportava (toneladas de petróleo venezuelano), mas sim pela origem e estado do navio, que aparentava ter bem mais anos de uso do que os cargueiros normalmente usados no transporte desse tipo de produto - sem falar que ele tinha bandeira das Ilhas Comores, nação famosa no meio marítimo por costumeiramente "vender nacionalidades" para embarcações, procedimento batizado de "bandeira de conveniência".

Intrigados com aquelas suspeitas levantadas pelas autoridades malaias, jornalistas da agencia americana de notícias Bloomberg decidiram investigar e, a partir de comparações fotográficas, concluíram que a identidade daquele navio era falsa - porque o verdadeiro Varada havia sido desmanchado em um estaleiro de Bangladesh em 2017, e não existia mais.