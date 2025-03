Navio chinês resgata brasileiros no mar do Nordeste: 'Muita sorte'

"Sensação de volta à vida"

"Tivemos muita sorte de sermos vistos pelo navio", disse, à agência chinesa de notícias Xinhua, o brasileiro Marcelo Bellas, capitão e dono do pesqueiro acidentado.

"Foi uma sensação de volta à vida, e que Deus nos deu outra chance de continuar nesse mundo", disse o brasileiro, claramente emocionado e grato ao comandante do navio, o chinês Huang Yongchao, com a ajuda do amigo holandês - que viera ao Brasil passar o Carnaval e aproveitara para pegar carona do pesqueiro, a fim de conhecer o Nordeste -, único do grupo que falava inglês.

Imagem: Marine Traffic/Reprodução

"Quando vimos a luz do navio no horizonte, disparamos o sinal de emergência que havia na balsa, e por sorte fomos detectados. Antes disso, tínhamos tentado pedir socorro ainda de dentro do barco inundado, mas a água danificou todos os equipamentos", contou Bellas, ao desembarcar com seus companheiros - todos em perfeito estado de saúde - no porto de Santos, onde o navio fez escala, na última sexta-feira.

Ele havia recém-comprado o pesqueiro em Santa Catarina e o levava para ser reformado, no Rio Grande do Norte.