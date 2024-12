Falha absurda causou naufrágio de navio da Marinha da Nova Zelândia

"Mas a ação da capitã Gray de decretar o abandono do navio antes que ele afundasse foi decisiva para salvar as vidas dos 75 ocupantes do Manawanui", acrescentou o relatório, tentando minimizar a situação, que resultou na perda de um dos navios mais novos da corporação, construído apenas seis anos atrás, a um custo de cerca de R$ 350 milhões.

Imagem: New Zealand Defense Force

Como aconteceu?

O patético fim do Manawanui teve início no final da tarde do último dia 5 de outubro, quando durante um trabalho rotineiro de pesquisas marítimas na costa das ilhas Samoa, a tripulação tentou executar uma curva para estibordo (à direita), mas o navio não respondeu, por conta do piloto automático que estava ligado.

Sem se darem conta disso, os tripulantes da ponte de comando, subordinados à capitã Gray, passaram a realizar uma série de ações inúteis e desnecessárias, buscando a solução de um problema que não existia.

Ao mesmo tempo, tentaram deter o avanço implacável do navio na direção da bancada de recifes de corais existente diante da ilha, o que obviamente, não conseguiram, embora bastasse desativar o piloto automático.