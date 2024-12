Toneladas de cocaína foram impedidas de sair do país em veleiro roubado

No dia 20 de setembro do ano passado, um bonito veleiro de 17 metros de comprimento, com a bandeira da Rússia na popa e o nome Albina pintado no casco, chegou ao Iate Clube de Natal, no Rio Grande do Norte.

Dele desembarcaram dois homens: um russo, que se apresentou como capitão da embarcação, e um tripulante da Lituânia.

Eles pagaram adiantado pela permanência do barco no clube por dois meses, mas em seguida - logo após a chegada ao local de uma jovem mulher da Letônia, que ficaria incumbida de cuidar do barco -, pegaram um avião e foram embora do país.