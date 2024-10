Por que algumas cidades não querem mais receber navios de cruzeiros?

Nesta segunda-feira, Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, recebeu o primeiro navio de cruzeiros da temporada brasileira de verão, repleto de passageiros.

No próximo mês, pelo menos mais seis navios de grandes empresas como a MSC e a Costa, chegarão ao Brasil para a mesma temporada, que se estenderá até abril do ano que vem, com dezenas de paradas previstas em portos brasileiros.

Em todos eles, a expectativa é positiva: as cidades brindadas com as escalas dos navios esperam lucrar com os milhares de turistas que deles desembarcarão, para passeios na região.