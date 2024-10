Navio histórico será afundado para virar maior recife artificial do mundo

Deve gerar lucro

Imagem: Wikipedia

Um dos objetivos é que o gigantesco casco do navio, de quase 300 metros de comprimento, se transforme no maior recife artificial do mundo, atraindo vida marinha.

Outro, que gere lucro, com o dinheiro que os turistas gastarão na região, quando a visitação submarina do transatlântico foi autorizada, o que pode acontecer já no final do ano que vem.

Vendido por US$ 1 milhão

O navio - lançado ao mar em 1951, mas que há muito tempo deixou de ter condições de navegar - foi vendido pela SS United States Conservancy, uma organização sem fins lucrativos criada pela americana Susan Gibbs, neta do projetista do próprio transatlântico, William Francis Gibbs (uma espécie de Oscar Niemeyer da indústria naval americana do início do século passado), por 1 milhão de dólares - cerca de R$ 5,5 milhões.