Viúva de velejador que sumiu no mar não consegue provar nem que ele morreu

"Enquanto minha união estável não for reconhecida pela justiça, não posso nem dar entrada no processo da morte presumida do Edison, já que ele não deixou outros herdeiros que possam pleitear isso. Ou seja, para fins legais, ele permanece vivo, o que não deixa de ser outro absurdo".

O que complicou a história

No caso de Fátima, o problema foi que o pedido de reconhecimento de união estável só foi feito após o desaparecimento do velejador, e isso, combinado com a lentidão da justiça paulista, resultou na situação que ela se encontra: sem o marido e, até hoje, também sem nenhum direito. Nem mesmo o de ser classificada como viúva.

Imagem: Arquivo pessoal

"A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, até que acontece", diz a ex-companheira do velejador que sumiu no mar.

"Se a nossa situação civil estivesse regularizada antes do desaparecimento dele, ficaria só a dor da perda. Mas agora, além disso, há também a indignação e impotência, por depender da justiça até para provar que perdi o meu marido", desabafa Fátima, inconformada a lentidão dos trâmites jurídicos.