Por que nenhum porto quer receber o 'Navio da Vergonha'

Segundo a Anistia Internacional, isto fere a legislação do direito internacional que proíbe a transferência de armas para partes envolvidas em conflitos armados quando houver risco de matanças em massa e crimes de guerra, como as entidades estimam que possa acontecer nos territórios palestinos que vem sendo atacados por Israel.

Com isso, passaram a pressionar o governo português para que casse o registro do navio, a fim de que ele não possa atracar em porto algum, impedindo assim que os explosivos cheguem até Israel.

Até agora, o MV Kathrin já foi proibido de atracar na Namíbia, em Montenegro (que seria o seu destino original), Eslovênia, Croácia, e agora também na ilha de Malta, apesar de seu armador alegar que o navio precisa parar em algum porto, a fim de repor suprimentos e trocar a tripulação.

Na última tentativa, os ativistas do grupo humanitário Moviment Graffitti pressionaram o governo maltês, afirmando que caso permitisse a parada do navio, o país seria responsabilizado por envolvimento em um eventual genocídio contra a população civil da Palestina. E a autorização foi negada.

O MV Kathrin vem sendo monitorado pela Anistia Internacional desde que partiu do porto de Hai Phong, no Vietnã, no final de julho, com os contêineres de explosivos que haviam sido encomendados pelo governo israelense.

Apelidado pela imprensa portuguesa de "Navio da Vergonha", por usar a bandeira de Portugal e colocar o país na incômoda posição de conivência com as intenções do governo de Benjamin Netanyahu -, o MV Kathrin está, neste momento, navegando sem rumo definido, à espera de uma solução para o imbróglio que ainda não se sabe como será resolvido.