Sozinho e sem falar português, japonês vence o rio Amazonas com um caiaque

A ousadia, de 2.500 quilômetros no maior rio do planeta em volume d'água, lhe custou 48 dias remando uma média diária de 50 quilômetros, de povoado em povoado, onde era sempre recebido com um misto de surpresa e perplexidade: o que aquele japonês, que mal falava português (mas com uma extraordinária capacidade de compreender o que lhe diziam) estava fazendo ali, a milhares de quilômetros da cidade mais próxima? E com uma espécie de canoa inflável, com menos de dois metros de comprimento?

Imagem: Reprodução/TikTok DarkyNews

"Soy aventureiro do Japão", dizia Go aos ribeirinhos, sempre sorrindo e misturando espanhol com português, quando era abordado por curiosos, que logo o transformavam em atração nas suas redes sociais.



Um celular e mais nada

Quando não encontrava nenhum povoado para parar e descansar, Go dormia na própria margem do rio, em plena selva amazônica, debaixo do seu bote, que virava uma espécie de barraca improvisada.