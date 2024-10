Inglês tentará de novo cruzar o Atlântico com barco de 1,20m de comprimento

Bedwell fará suas necessidades no próprio mar ou em balde, dentro da cabine, onde, por sinal, ele passará 100% do tempo, porque do lado de fora não há espaço sequer para um passo.

Seu equipamento de segurança se limitará a um simples colete salva-vidas, já que qualquer bote de apoio seria maior que o próprio barco.

Já a comida (uma pasta feita à base de carne-seca e uvas passas, que ele mesmo inventou e comerá todos os dias) será acomodada em embalagens maleáveis que se moldaram nas paredes internas da cabine, uma vez que não há espaço para armários.

"Eu comerei o próprio barco", brinca o inglês, que se diz "fortemente confiante" de que, desta vez, irá conseguir cruzar o Atlântico com um veleiro menor que uma geladeira duplex.

"O Big C não é confortável, mas é seguro", garante Bedwell. "Mas minha mulher continua achando que eu sou maluco".

De onde veio a inspiração

A busca pelo recorde de "navegador do menor barco do mundo a cruzar um oceano", tão sonhado por Bedwell, fez parte do seu projeto de vida de "fazer algo realmente incrível até os 50 anos de idade", que ele acaba de completar.