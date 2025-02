80 anos depois, Marinha confirma naufrágio de navio que todo mundo já sabia

A Marinha do Brasil acaba de confirmar o que o mundo já sabe há mais de 80 anos: que o casco que jaz naufragado nas proximidades do Cabo São Tomé, entre as cidades de Macaé e Quissamã, na costa norte do litoral do Rio de Janeiro, é, de fato, o do navio de apoio Vital de Oliveira, da própria corporação, afundado pelo submarino alemão U-861 na noite de 19 de julho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial - o único navio militar brasileiro afundado pelos nazistas durante aquele conflito.

A confirmação de algo que é sabido há mais de oito décadas (primeiro, pelos relatos dos próprios sobreviventes do naufrágio, depois por pescadores e mergulhadores que encontraram o navio afundado e passaram a sua identificação e localização para a própria Marinha Brasileira, dez anos atrás) só veio agora, por conta de uma questão de ordem prática: a necessidade de uma comprovação inequívoca de que aquele naufrágio, que está a 50 metros de profundidade, a cerca de 65 quilômetros da costa do litoral norte do Rio de Janeiro, é realmente o do Navio-Auxiliar (NAp) Vital de Oliveira, o que, no entanto, ninguém nunca teve dúvidas.