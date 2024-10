José Aldo sofre derrota apertada no UFC 307 e se afasta de disputa de título

Depois de voltar em grande estilo no card do Ultimate no Rio de Janeiro, no primeiro semestre, José Aldo tinha um plano traçado: voltar a ser campeão da maior organização de MMA do mundo. Seu objetivo, porém, ficou consideravelmente mais distante neste sábado (5), no UFC 307. Afinal de contas, no card principal do show sediado em Utah (EUA), o ícone brasileiro disputou um duelo apertado contra Mario Bautista, mas acabou derrotado na decisão dividida dos juízes.

Com uma estratégia bem definida, o americano evitou a trocação a todo instante, buscando esfriar o combate pressionando Aldo contra a grade. A tática, inclusive, foi bastante vaiada pelos fãs presentes na arena Delta Center. Quando conseguia se desvencilhar, o brasileiro levava a melhor nas interações, sobretudo com os diretos de direita e joelhadas, que balançaram o rivao ao longo do duelo. Em um confronto de estilo, prevaleceu o wrestling em cadeia de Mario - ao menos na opinião de dois dos três juízes.