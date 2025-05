Veja o momento da lesão de Deiveson Figueiredo no UFC Des Moines

O combate entre Deiveson Figueiredo e Cory Sandhagen, realizado no último sábado (3) em Des Moines, teve um desfecho dramático após o paraense sofrer uma lesão no joelho. O ex-campeão peso-mosca estava em busca de se firmar na divisão dos pesos-galos (61 kg), mas a contusão acabou interrompendo sua recuperação, resultando em um nocaute técnico a favor de Sandhagen (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

A luta foi marcada por um controle técnico do norte-americano, que, com seu alcance e habilidade, levou a disputa para o solo em diversas ocasiões. O 'Deus da Guerra' ainda tentou reagir, mas no segundo round, ao tentar se levantar após um golpe, acabou forçando o joelho, o que comprometeu sua mobilidade. Ao sinalizar a dor, a luta foi interrompida, decretando a vitória de Sandhagen por nocaute técnico.

Agora, Figueiredo, que vinha de outra derrota recente, terá que passar por exames médicos para avaliar a gravidade da lesão e a duração da recuperação, o que pode afastá-lo dos octógonos por um tempo. Já Cory Sandhagen, com a vitória, se consolida como um dos principais nomes na corrida pelo título da categoria.