Havaiano se empolga com a possibilidade de enfrentar Patrício Pitbull no UFC

Após nocautear Sean Woodson no UFC 314, Dan Ige já começa a planejar seu retorno ao octógono. Um dos nomes mais cotados para cruzar seu caminho é o do brasileiro Patrício 'Pitbull' Freire, ex-campeão de duas divisões do Bellator. A ideia de um confronto entre os dois ganhou força nas últimas semanas, especialmente após movimentações nas redes sociais e declarações de ambas as partes.

No entanto, o confronto ainda não foi oficializado, e o norte-americano mantém cautela ao comentar sobre seus próximos passos. Em entrevista ao 'MMA Junkie Radio', Ige expressou seu interesse na luta, mas deixou claro que não está preso a essa única possibilidade.

"Eu gosto dessa luta com o Pitbull. É um risco, claro, ele não tem posição no ranking, mas é uma lenda do esporte. Seria um grande teste para mim e uma vitória importante no meu currículo. Mas não estou esperando só por ele. Se surgir uma oportunidade, com data e local definidos, estarei pronto", afirmou o 13º colocado no ranking dos penas (66 kg).