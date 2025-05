Alex Poatan "amarela" diante de gigante em treino de sumô no Japão; veja

Aos 37 anos, Poatan soma conquistas expressivas no MMA. Além de ter sido campeão duplo no Glory, maior organização de kickboxing do mundo, também ergueu dois cinturões no Ultimate: um no peso médio (84 kg) e outro no meio-pesado (93 kg). Atualmente, aguarda uma revanche contra Magomed Ankalaev, último adversário que enfrentou no octógono. Fora das lutas, segue acumulando experiências ao redor do mundo.

Queda no ranking peso-por-peso

A derrota para Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313 fez com que o brasileiro - além de perder o cinturão dos meio-pesados - despencasse no ranking peso-por-peso da organização. Antes membro do top 3, Alex Poatan caiu cinco posições na lista, que não leva em conta as categorias para classificar os melhores lutadores do Ultimate - ocupando, no momento, a oitava colocação.

