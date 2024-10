Treinador de Du Plessis aposta que Whittaker 'rouba' vaga de Strickland como desafiante

Depois de finalizar Israel Adesanya e manter seu cinturão peso-médio (84 kg) do UFC, Dricus du Plessis parecia destinado a enfrentar Sean Strickland novamente, agora em sua segunda defesa de título. Porém, na visão do treinador do atleta sul-africano, Morne Visser, este cenário não deve se concretizar.

Em recente entrevista ao 'Submission Radio', o treinador do campeão apontou o australiano Robert Whittaker como provável próximo desafiante ao título de Du Plessis. A aposta do profissional se baseia em dois fatores fundamentais: sua crença na vitória do australiano sobre Khamzat Chimaev, em luta marcada para o dia 26 de outubro, e a possível sede do card numerado programado para fevereiro.

Isso porque, ao que tudo indica, o UFC deve desembarcar novamente na Austrália, terra natal do ex-campeão 'Bobby Knuckles'. Sendo assim, Visser acredita que o bom retrospecto de Whittaker e o fato do evento precisar de uma grande estrela local para liderar o show podem impulsionar a campanha do australiano pelo próximo 'title shot'.