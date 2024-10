Batalha! Alex Poatan e Khalil Rountree Jr levam R$ 270 mil por 'Luta da Noite' no UFC 307

Durante quase 20 minutos de confronto, Alex Pereira e Khalil Rountree Jr deixaram os fãs de MMA na ponta dos pés acompanhando um embate repleto de reviravoltas. E, como não poderia deixar de ser, o show apresentado pelos protagonistas do UFC 307 foi devidamente recompensado. Após a realização do card deste sábado (5), sediado em Utah (EUA), 'Poatan' e 'The War Horse' embolsaram, cada um, 50 mil dólares (R$ 273 mil) por disputarem a que foi eleita a 'Luta da Noite'.

Nos assaltos iniciais, o desafiante, amplo azarão nas casas de apostas, surpreendeu Poatan com uma agilidade superior e um jogo de boxe afiado que, por vezes, balançou o campeão. Frio dentro do octógono, o brasileiro não se deixou abater e, aos poucos, foi achando o ritmo ideal de luta, identificando os padrões do oponente. Sem desperdiçar golpes, Alex Pereira tomou as rédeas do combate e, no quarto assalto, chegou ao nocaute técnico, deixando Khalil ensanguentado.