Deiveson Figueiredo se machuca e derrota amplia jejum brasileiro no UFC

A luta

Mais alto, Cory procurou impor a distância com chutes, mas o brasileiro respondeu de imediato com um golpe forte na perna. Em seguida, tentou levar o duelo para o chão, e os dois ficaram travados na grade. Na saída, o "Deus da Guerra" encaixou um bom upper e conseguiu uma queda, chegando a pegar as costas do oponente. No entanto, acabou perdendo a posição, permitindo que Sandhagen ficasse por cima e aplicasse um intenso ground and pound, com golpes pesados que deixaram o rosto do manauara sangrando e bastante castigado.

O segundo assalto começou de forma semelhante, com trocas de chutes baixos e o norte-americano castigando as pernas do ex-campeão. Nos socos, porém, foi o lutador brasileiro quem acertou o golpe mais significativo. Ele tentou nova queda, mas voltou a cometer o mesmo erro do round anterior. Ainda assim, conseguiu se levantar rapidamente. A recuperação durou pouco: Cory levou o combate novamente ao solo e, após uma tentativa do brasileiro de sair de baixo, Figueiredo sinalizou uma lesão no joelho. A interrupção veio logo na sequência, decretando o fim do confronto.

Relembre o histórico dos brasileiros no ano

Logo no primeiro card do ano, no dia 11 de janeiro, a mineira Amanda Ribas acabou sucumbindo contra Mackenzie Dern que, apesar de possuir dupla nacionalidade e também representar o Brasil, nasceu em Phoenix, no Arizona (EUA). Uma semana depois, no dia 18, Renato 'Moicano' foi finalizado pelo russo Islam Makhachev, na disputa do cinturão dos pesos-leves (70 kg).

Já em fevereiro, mais precisamente no dia 15, Gregory 'Robocop' acabou nocauteado no duelo de gerações contra o americano Jared Cannonier. Três semanas depois, no início de março, Alex 'Poatan' - brasileiro mais popular do atual plantel do UFC -, perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) após ser superado por pontos pelo wrestler do Daguestão Magomed Ankalaev.