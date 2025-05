Santiago Ponzinibbio é nocauteado por Daniel Rodriguez e se complica no UFC

A luta

O primeiro round começou com ambos os atletas trabalhando chutes baixos e testando a distância, em um cenário de respeito mútuo e bastante estudo. Rodriguez conectou mais golpes, mas sem grande contundência. Ponzinibbio mantinha as mãos engatilhadas, aguardando o melhor momento, mas encontrou dificuldades para encurtar a distância. O argentino ainda tentou um chute alto, se desequilibrou e acabou levando um cruzado que o fez balançar. O americano aproveitou a brecha, pressionou e complicou a situação do rival, que terminou o assalto visivelmente abalado, mas resistiu.

Sabendo que ficou atrás no round inicial, Santiago voltou mais agressivo no segundo. Conseguiu encaixar um cruzado e um jab que atingiram o rosto do adversário. No entanto, Rodriguez manteve a compostura e passou a apostar na movimentação e nos contragolpes, balançando novamente o argentino. Com dificuldades na trocação, Ponzinibbio passou a tentar as quedas, mas teve sucesso apenas nos instantes finais, sem conseguir impor perigo real no solo.

O terceiro assalto começou em ritmo acelerado. Diante da necessidade de reverter o cenário, o sul-americano partiu para a trocação, mas acabou sendo surpreendido por um cruzado de esquerda no queixo. O golpe foi decisivo: Santiago caiu, e o árbitro interrompeu imediatamente o combate, decretando o nocaute técnico.

Confira todos os resultados do UFC Des Moines abaixo:

Daniel Rodriguez venceu Santiago Ponzinibbio por nocaute no terceiro round