Ex-campeã, Miesha Tate perde para Yana Santos no UFC e amplia má fase

Por outro lado, a lutadora russa respira aliviada. Casada com o brasileiro Thiago 'Marreta', Santos conquistou sua segunda vitória consecutiva e volta a se posicionar entre os principais nomes do peso-galo após um período de instabilidade. O triunfo pode render novos desafios contra atletas da parte de cima do ranking.

A luta

Tate começou a disputa de forma agressiva. Ao se recusar a tocar as luvas com a oponente no início do combate, já partiu para cima com uma sequência de golpes. Apesar da pressão inicial, diminuiu o ritmo, e o duelo ficou mais equilibrado. Na reta final do round, Yana passou a dominar a trocação e castigou com chutes potentes que balançaram a rival.

No segundo assalto, a americana iniciou de maneira precipitada e logo foi ao solo após um chute baixo, mas se levantou rapidamente. A representante da Rússia, por sua vez, manteve o domínio com combinações precisas de socos e chutes, frustrando a estratégia da ex-campeã com movimentação constante e boa leitura de distância.

No terceiro e último round, o panorama seguiu semelhante, com Santos superior na luta em pé. Ainda assim, Miesha conseguiu aplicar uma queda - algo que buscava desde o início - e tentou usar seu grappling para reverter o cenário. Trabalhou no ground and pound e chegou a pegar as costas da oponente, ameaçando uma finalização, mas não conseguiu superar a resiliência da adversária, que se defendeu bem até o fim do combate.

Confira todos os resultados do UFC Des Moines abaixo:

Yana Santos venceu Miesha Tate por decisão unânime