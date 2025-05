Patrice Evra faz campanha por luta de MMA contra Luis Suárez: "O mundo quer ver"

Na última sexta-feira (25), os fãs de MMA foram pegos de surpresa com uma notícia um tanto quanto aleatória: Patrice Evra irá se aventurar na modalidade. Ex-jogador de futebol com passagens marcantes pelo Manchester United e Seleção Francesa, o lateral-esquerdo assinou com a PFL e teve sua estreia definida para o dia 23 de maio. Ainda sem adversário para o card na 'Accor Arena', em Paris (FRA), o atleta de 43 anos faz campanha para um acerto de contas com um desafeto da época em que ainda competia nos gramados: Luis Suárez.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', Evra confirmou os rumores de que teria pedido para a PFL o atacante uruguaio como seu primeiro adversário. Ciente da dificuldade do cenário se concretizar, dado a proximidade do combate e também o fato de Suárez ainda estar na ativa e sob contrato com o clube Inter Miami, o ex-lateral francês abriu as portas para o 'tira-teima' ser realizado em oportunidades futuras, em suas próximas lutas na liga de MMA.

"Não (ainda não sei contra quem vou lutar). Eu diria se soubesse, não tenho nada a esconder. E, sim, é verdade. Quando a PFL perguntou quem eu queria, eu disse Luis Suárez, por conta da rixa que tive com ele quando era capitão do Manchester United e ele jogava pelo Liverpool. Rolou um abuso racista. Eu não o considero racista, ele apenas usou expressões racistas. Quero fazer essa luta, não tenho problemas (com ele). Mas sinto que o mundo quer ver essa luta. Então estou tipo: 'Por favor, aceite a oferta'. Não sei se você será a primeira, segunda ou terceira luta. Mas acho que o mundo tem que ver essa luta", destacou Patrice.