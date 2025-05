Mauricio Ruffy desafia Benoit Saint-Denis após cancelamento de luta no UFC 315

Com a saída de Joel Alvarez do UFC 315, o francês Benoit Saint-Denis ficou sem adversário para o evento programado para o próximo sábado (10), em Montreal (CAN). No entanto, a ausência de um novo oponente pode ter aberto espaço para um possível confronto futuro com um dos nomes em ascensão na divisão dos pesos-leves (70 kg): Mauricio Ruffy.

O brasileiro, que vem chamando atenção com performances consistentes no octógono, usou as redes sociais para se candidatar como substituto. Em uma publicação feita no último sábado (3), no X (antigo Twitter), o atleta da equipe "Fighting Nerds" enviou um recado direto ao Ultimate e aos responsáveis pelas marcações das lutas.

"Ei, UFC! Que tal um main event em um Fight Night contra Saint Denis?", escreveu o lutador.