UFC Des Moines: Algoz de Deiveson Figueiredo fatura bônus de 50 mil dólares

Cory Sandhagen não apenas saiu vitorioso na luta principal do UFC Des Moines, no último sábado (3), como também garantiu um bônus de Performance da Noite no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 282 mil). O norte-americano conquistou o prêmio após finalizar Deiveson Figueiredo com um nocaute técnico no segundo round, em um desfecho marcado por uma lesão no joelho do brasileiro durante uma transição de grappling.

Sandhagen controlou o combate com autoridade e demonstrou superioridade técnica desde os primeiros minutos. No segundo assalto, aproveitou uma posição favorável no chão para prender a perna de Figueiredo, que imediatamente sentiu dores intensas e foi forçado a desistir. De acordo com o portal 'MMA Junkie', com o resultado, 'Sandman' se tornou o nono lutador peso-galo (61 kg) da história do UFC a alcançar cinco ou mais bônus em eventos da organização.

O brasileiro , por sua vez, sofreu sua segunda derrota consecutiva na divisão dos galos e agora aguarda a realização de exames médicos para avaliar a gravidade da lesão. O ex-campeão dos pesos-moscas (57 kg) vinha tentando se firmar na nova categoria, mas o revés interrompe momentaneamente sua trajetória.