Dana White estreia como promotor de boxe com superluta de Canelo em Vegas

O presidente do UFC, Dana White, oficializou sua entrada no mundo do boxe profissional como promotor com o lançamento do TKO Boxing. A nova liga que fará sua estreia em grande estilo com uma das lutas mais aguardadas dos últimos tempos: Canelo Alvarez vs Terence Crawford, marcada para o dia 12 de setembro, no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

O anúncio foi feito por Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita (GEA) e parceiro de White na iniciativa, logo após a vitória do pugilista mexicano sobre William Scull, no último sábado (3), em Riad. Embora o duelo de unificação dos super-médios (76 kg) não tenha empolgado o público, acabou servindo de palco para a confirmação do próximo passo na trajetória do campeão.

"Vamos entregar a luta do século com a Temporada de Riad em 12 de setembro no Estádio Allegiant, em Las Vegas. A lenda Canelo defende seu título da Ring Magazine contra o grande Terence Crawford. A plataforma de TV será anunciada em breve com uma grande surpresa. Meu irmão Dana White promoverá este primeiro evento de boxe TKO comigo. Vai ser uma loucura", publicou Alalshikh.