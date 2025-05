Marina Rodriguez é nocauteada no 2° round e anuncia sua aposentadoria do MMA

A brasileira Marina Rodriguez foi superada por nocaute técnico no segundo round pela canadense Gillian Robertson, neste sábado (3), em duelo válido pelo card preliminar do UFC Des Moines. Pouco após o revés, a atleta de 38 anos, que fazia mistério sobre o seu futuro, anunciou sua aposentadoria do MMA profissional.

O resultado marcou a quinta derrota da gaúcha nas últimas seis apresentações, encerrando uma trajetória de altos e baixos no octógono. Presente no top 10 da categoria peso-palha (52 kg) por um longo período, ela ocupava atualmente a nona colocação no ranking e optou por se despedir do esporte após mais de uma década de carreira.

Em sentido contrário, a representante do Canadá vive fase ascendente. Décima segunda colocada da divisão antes do confronto, Robertson controlou as ações com eficiência no solo e garantiu a interrupção do árbitro no segundo assalto. Com o triunfo, engata a quarta vitória consecutiva no peso-palha e se consolida como um dos nomes em ascensão na categoria.