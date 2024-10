Veterano do UFC duvida de retorno de Conor McGregor: "Poirier levou sua alma"

A última luta disputada profissionalmente por Conor McGregor foi realizada em julho de 2021. Na oportunidade, Dustin Poirier derrotou o irlandês via nocaute técnico, em um confronto que, de quebra, rendeu uma lesão grave na perna de 'Notorious'. Naquele fatídico dia, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC teve seu destino selado rumo à aposentadoria do MMA. Ao menos é nisto que acredita Matt Brown, veterano e atleta do Ultimate de longa data.

Em recente participação no podcast 'The Fighter vs The Writer', o americano afirmou que Poirier, de certa forma, arrancou a alma de competidor que ainda existia em McGregor durante aquela trilogia. Vale ressaltar que Brown já veio a público criticar o estilo de vida que Conor ostenta nas redes sociais, classificando o irlandês como um "vagabundo". Agora, o veterano questiona a gana e a real vontade da maior estrela da modalidade voltar a lutar.

"Está claro. Ele não está trabalhando da forma que um cara que se prepara para competir trabalha. Ainda tenho o mesmo pensamento de achar que provavelmente nunca mais veremos o Conor (lutar) de novo. Se virmos, não ficaria surpreso, direi que estava errado, tanto faz. Mas não acho que veremos ele novamente no octógono do UFC. Quando aquela luta aconteceu, pareceu, para mim, que o Dustin arrancou a alma dele. Acho que todos sentimos isso. Talvez não soubéssemos o quão severo foi, achamos que Conor é um guerreiro, que iria voltar. Mas quando você volta e assiste a luta, Dustin levou sua alma. Achei que o Nate Diaz arrancou um pouco na primeira (luta entre os dois), mas o Conor se recuperou. O que quer que Dustin tenha feito com ele, realmente levou sua alma e ele não tem mais vontade de competir", opinou Brown.