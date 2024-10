Como 'fator Yane Marques' ajudou chapa a vencer eleição presidencial do COB

Ela foi presidente da Comissão de Atletas entre 2020 e o início deste ano. Anteriormente, ela tinha sido vice da pasta, entre 2017 e 2020.

Estamos fazendo história hoje, escrevendo uma página do livro da história do Brasil. Pela primeira vez, na existência do Comitê Olímpico do Brasil, tem uma mulher [na cúpula]. Não sou só mulher, sou mãe, filha, esposa, nordestina, sertaneja, medalhista olímpica, e com muita vontade de aprender e entregar o meu melhor nesse projeto com o La Porta. Temos muita sintonia, temos muitos valores e princípios iguais, e vamos colocar em prática.

Yane Marques

Natural de Afogados da Ingazeira, Pernambuco, ela se mostrou ativa na gestão de esportes em Recife. Yane foi Secretária Executiva de Esportes do município e, hoje, é Secretária Executiva de Esportes Educacionais da Prefeitura de Recife.

Yane fez um agradecimento à Comissão de Atletas. A vice-presidente publicou um trecho da coletiva concedida após a eleição, e publicou um texto nas redes sociais. "Sou muito grata pelo trabalho que a Comissão de Atletas tem realizado por todos nós. O protagonismo dos atletas no cenário político é crucial para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Esse papel é indispensável", diz trecho.

A comissão celebrou o triunfo da chapa de La Porta e Yane. "Momento histórico para os atletas e para o esporte olímpico brasileiro! Nossa comissão, mais uma vez, fez a diferença e votou com muita responsabilidade, comprometimento, ética e profissionalismo. Indicamos e elegemos uma atleta, medalhista olímpica e a primeira mulher a ocupar o cargo de Vice-presidente da maior entidade esportiva do nosso país".