Veja onde o Santos mandará partidas da base durante reforma no CT Rei Pelé

Já o Espanha é palco dos duelos do Jabaquara. O estádio fica cidade de Santos, na divisa com o município de São Vicente, a cerca de 10 minutos de carro do CT Rei Pelé.

No próximo sábado, o Santos sub-20 enfrenta o EC São Bernardo já no Estádio Espanha, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da categoria. Já na próxima quarta-feira, a diretoria levou o duelo com o Vasco, pela 11ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

O último jogo no CT Rei Pelé foi realizado na quarta-feira. O elenco sub-17 perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, na estreia do Brasileiro.

A reforma

Assim como na manutenção da Vila Belmiro, o pai de Neymar é quem está à frente do projeto. O empresário esteve com o presidente Marcelo Teixeira no CT Rei Pelé na sexta-feira para iniciar à demolição do atual prédio voltado para as categorias de base. Os dois foram responsáveis pelas primeiras marretadas.

A ideia da diretoria é dar mais qualidade para a base do Santos. Será construído um prédio de dois andares.