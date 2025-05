Renovação de Alan Franco trava no São Paulo por dois motivos e mesma causa

A renovação de contrato do zagueiro Alan Franco está travada no São Paulo por dois motivos e a mesma causa: falta de dinheiro.

O que aconteceu

O São Paulo tem uma dívida antiga com os representantes do zagueiro e trabalha para quitar o montante. Só a partir daí o negócio vai poder evoluir.

O Tricolor está otimista na renovação, mas sabe que as luvas serão um problema a ser resolvido. A bonificação por assinatura do contrato é diluída na duração do contrato, mas parte do montante é pago no ato.