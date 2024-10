Com apoio de atletas, La Porta é eleito no COB e barra Paulo Wanderley

O artigo 36 da Lei Geral do Esporte, que faz ponderações, entre outros assuntos, sobre repasses de recursos públicos federais, diz que serão beneficiadas somente as organizações que "demonstrem que seu presidente ou dirigente máximo tenha mandato de até 4 (quatro) anos, permitida uma única recondução consecutiva".

O entendimento da candidatura de Wanderley é que ele disputou a primeira reeleição, uma vez que de 2017 a 2020 estaria no cargo como "tampão". A compreensão sobre este primeiro período em que ele esteve à frente da COB, porém, não encontrou ecos, e há defesa de que seria, sim, um primeiro mandato.

Outras escolhas

Além de presidente e vice, foram escolhidos também sete membros do Conselho de Administração representantes das Entidades Nacionais de Administração do Desporto (ENADs) filiadas integrantes dos programas olímpicos de Verão e de Inverno e um membro independente do Conselho de Administração pelos próximos quatro anos.

Daniela Rodriguez de Castro foi eleita membro independente do conselho. Ela, que foi a candidata com apoio da oposição, teve 29 votos, e concorreu com Ricardo Leyser Gonçalves, que teve 26, e Willian Miotto Nadir.