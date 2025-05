Tabuleiro eleitoral da CBF tem federações largando ex e clubes à espera

Os dirigentes estaduais também não gostaram do texto da reforma estatutária aprovada por eles mesmos. Alegam que não tiveram acesso a tempo da versão final do estatuto da CBF, que deu mais poder à figura do presidente. Inclusive, para intervir nas próprias federações.

Na matemática eleitoral, 19 federações representam 57 dos 141 votos possíveis em uma eleição presidencial na CBF. É uma fatia significativa. Ainda ficam 84 em jogo.

A formação desse bloco não antecipa o resultado final porque ainda permite que até outros dois candidatos consigam apoios necessários para pelo menos participar da eleição.

A cláusula de barreira prevista no estatuto exige quatro federações e quatro clubes como apoio mínimo. No entanto, essa divisão geraria um enfraquecimento da candidatura que vier fora do bloco das 19.

Ainda não há um nome que seja consenso entre as federações. Nas últimas semanas, estavam todas na contagem regressiva para a queda de Ednaldo e não necessariamente focadas na decisão de quem seria um eventual candidato.

Na outra vez que Ednaldo foi afastado e quase aconteceu eleição, as federações se dividiram em três blocos de apoio: um ao próprio Ednaldo, outro a Reinaldo Carneiro Bastos e mais um a Flavio Zveiter.