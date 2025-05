Clubes e seleção podem ser afetados por queda de Ednaldo na Justiça?

Ednaldo foi pedir ajuda à Fifa quando esteve no Paraguai para o Congresso da Fifa. Informou sobre o andamento do processo judicial que o ameaçava — no dia seguinte, foi afastado. Ele melhorou sua relação com o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez.

A suspensão da CBF, que leve a tirar clubes e seleção de competições, é sempre uma medida radical muito improvável em um país grande como o Brasil.

É até mais possível a Fifa e a Conmebol, se entenderem que há um problema, mandarem dirigentes para verificar o andamento de novas eleições ou intervir na entidade. Isso porque o objetivo é que a política não impacte o campo. No momento, não há nenhuma federação nacional suspensa pela Fifa.