Yuri Alberto celebra vitória suada do Corinthians e já pensa no clássico: "É uma final"

Mesmo com um time alternativo, o Corinthians fez o suficiente para vencer o Racing-URU por 1 a 0 nesta quinta-feira, em Montevidéu, resultado que mantém a equipe viva na Sul-Americana. O atacante Yuri Alberto comemorou o triunfo, mas já pensa no jogo contra o Santos. Ele enxerga o clássico como uma "final".

"Foi um jogo difícil, tivemos muitas dificuldades. Mas graças a Deus o Bidu fez aquele gol que nos deu essa vitória. Sabemos que é vencer ou vencer no último jogo para a gente se classificar na Sul-Americana. Ano passado batemos na trave, esse ano vamos fazer o máximo para completar nosso desejo", disse o jogador em entrevista à ESPN.

"É uma partida importante. É um clássico, todo jogo do Corinthians é uma final. Um clássico dentro da nossa casa, com a nossa torcida. Peço o apoio de todos para, juntos, conquistarmos essa vitória no Brasileirão para colocarmos o Corinthians no topo", acrescentou.