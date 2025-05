Retorno de Arboleda aos gramados acirra disputa por vaga na zaga do São Paulo

O equatoriano, portanto, só voltou aos gramados na última quarta-feira. O camisa 5 entrou no lugar de Ruan logo no intervalo e disputou 45 minutos. De acordo com dados do Sofascore, o zagueiro realizou dois cortes e um desarme, teve 97% de acerto no passe e ganhou três de quatro duelos no chão, além de um dos quatro disputados pelo alto.

Agora saudável, Arboleda tenta recuperar seu espaço no time titular. Contudo, precisará enfrentar uma concorrência muito qualificada. Assumindo que Alan Franco é titular absoluto, Arboleda compete com Ruan, que vive grande momento no clube, e com Sabino. Apesar deste último aparecer um pouco atrás na corrida, já se mostrou um zagueiro bastante seguro.

Fica a cargo de Zubeldía, portanto, decidir quem será a dupla de zaga titular do São Paulo com a volta de Arboleda aos gramados. O São Paulo retorna a campo neste sábado, quando enfrenta o Grêmio, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Brasileirão.