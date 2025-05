Sucesso da WSL Brasil contrasta com pressão constante sobre matriz global

É fácil encontrar críticas à WSL global: decisões de julgamento polêmicas, mudanças de calendário, escolhas questionáveis de etapas, formato das divisões de acesso... Mas se há um lugar onde a liga parece ter acertado o caminho — pelo menos fora d'água — é no Brasil.

A renovação com o Banco do Brasil até 2027, anunciada semana passada, é uma prova disso. Segundo a própria entidade, trata-se do maior contrato da história do surfe na América Latina. Um feito que não surgiu do acaso: a WSL Brasil vem, nos últimos anos, construindo um produto comercial forte, com alto engajamento de público e um ecossistema de marcas cada vez mais envolvido.

É só olhar para Saquarema. A etapa brasileira do Circuito Mundial se transformou em um dos eventos mais importantes do calendário - pelo menos fora do mar.