CPB tem novo presidente no ciclo para LA-2028; Yohansson fica na diretoria

O atleta Edson Cavalcante, do atletismo, foi eleito presidente do conselho fiscal do CPB. Também escolhidos o ex-superintendente do CPB Nelson Hervey e o professor e executivo Carlos Ferrari.

A posse da nova diretoria será no primeiro dia útil de 2025. A cerimônia será realizada em 2 de janeiro.

"Depois da quinta colocação histórica nos Jogos de Paris 2024, com recorde de medalhas e campanha extraordinária, o CPB tem um futuro brilhante pela frente, como muitos projetos, programas, uma realidade que nos faz crer que o Brasil vai continuar avançando. E, na eleição de hoje, foi eleito alguém com muita vivência no esporte. Teve trabalhos vitoriosos por onde passou, sendo uma referência não somente para a Paraíba, mas para todo território nacional. Desejo a ele parabéns pela eleição e muita sorte nesta jornada", completou Mizael Conrado.