Eleição de La Porta evita problemas jurídicos para o COB

Marco Antônio La Porta foi eleito o novo presidente do Comitê Olímpico do Brasil nesta quinta-feira (4). A decisão do pleito evitou problemas jurídicos ao COB, que poderiam ocorrer em caso de vitória do candidato da situação, Paulo Wanderley Teixeira.

Desde que Paulo Wanderley anunciou a candidatura à reeleição, atletas e entidades ligadas ao esporte, como o Pacto pelo Esporte e a Atletas pelo Brasil, contestaram o atual presidente, já que a eleição poderia figurar um terceiro mandato.

Paulo Wanderley foi vice de Carlos Arthur Nuzman na eleição de 2016 e assumiu o posto no ano seguinte, após o então presidente se afastar por causa de denúncias de corrupção. Wanderley terminou o primeiro mandato em 2020 e, no ano seguinte, partiu para outro, que vai até o fim deste ano.