Rally do Sertões: 5ª etapa tem brasileiros no topo e vitória argentina

A 5ª etapa do Rally do Sertões foi realizada nesta quarta-feira (28), em Luís Eduardo Magalhães (BA). O dia terminou com duas vitórias brasileiras e uma argentina.

O que aconteceu

Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio venceram entre os carros. A dupla da Toyota Gr Dkr Hilux concluiu a etapa com um tempo de 05h02min49s85. Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs (Century Cr7) e Marcos Moraes e Fabio Pedroso (Toyota Gr Dkr Hilux) completaram o top-3.

Rodrigo Varela e Matheus Mazzei (Can-Am Maverick R) venceram entre os UTV's, com um tempo de 02h58min55s57. Francesco Franciosi e Egon Franciosi (Polaris RZR Pro R) e Tomas Luza e Flavio Franca (Polaris RZR Pro R) fecharam o top-3.