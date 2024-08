Bruninho mostra nova mansão no RJ com vista para a Pedra da Gávea; fotos

O astro do vôlei Bruninho abriu a sua mansão no Rio de Janeiro durante entrevista para o surfista Pedro Scooby no Podpah Visita.

O que aconteceu

A mansão fica em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, e foi recém-contruída. "Estou amarradão. É o que eu queria mesmo, para poder aproveitar um pouco mais nessa vida maluca de viagens, competições, poder ter um lugar tranquilo para eu receber meus amigos, minha família", disse Bruninho.

A casa tem vista para a Pedra da Gávea e para o mar do Rio de Janeiro e conta com piscina, churrasqueira e outras áreas de lazer. "As obras continuam, né? Aquele fim de obra, Nunca para", brincou.