Manicure viaja mais de 1.000km para ser cozinheira no Rally do Sertões

Tudo começou como uma "aventura" a partir de um convite do próprio filho. A edição de 2024 é a segunda de Cida no Rally do Sertões — a primeira foi em 2023.

É uma aventura maravilhosa. O meu filho que me arrumou a vir num rally. Ele falou: 'mãe, vai ser bom, você vai conhecer, vai passear'. Eu vou em vários lugares, cozinho. É diferente, mas muito bom, agradável. Cida, ao UOL

Cida troca experiências nos Sertões. A manicure convive com pessoas de todas as idades dentro da equipe e que viajam de diversas outras partes do país.

Eu me sinto com um pouco mais de bagagem. A gente vai aprendendo com os jovens e os jovens aprendem com os mais velhos também. Cada um vai adquirindo algo, um pouquinho de conhecimento. Enquanto Deus permitir que eu consiga trabalhar, eu tenho vontade de continuar colaborando e vindo.

A distância de casa não é um problema para ela. Desde o início da competição, Formosa, cidade de Goiás que fica a 1.100km de Assis, foi o mais próximo que Cida esteve de casa. A voluntária ainda esteve em Brasília (1.562km).

Rally do Sertões entra na metade final

O Rally do Sertões está, atualmente, em Luís Eduardo Magalhães (BA). As etapas seguem na cidade até esta quarta-feira (28) e depois seguem para Formosa (GO), onde serão realizadas disputas na quinta-feira e sexta-feira. A edição de 2024 se encerra em Brasília, no sábado, mesmo local onde as provas começaram no último dia 23.