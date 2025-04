Bia Haddad é eliminada por Belinda Bencic na chave de simples de Madri

Bia Haddad Maia fez um jogo duro pela terceira rodada do WTA 1000 de Madri , mas não conseguiu sair com a vitória. A brasileira acabou eliminada neste sábado pela suíça Belinda Bencic, ex-número 4 do mundo e atual 42 do ranking.

A partida foi definida em três sets. Fria nos momentos decisivos, Belinda Bencic fechou o duelo contra Bia Haddad com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6(2).

Na rodada anterior do torneio em Madri, Bia Haddad havia encerrado uma série de nove derrotas seguidas ao superar a norte-americana Bernarda Pera, número 81 do ranking, de virada.