Libertadores: o que seu time precisa fazer para avançar? Veja cenários

Além dos já classificados Palmeiras e São Paulo, os outro cinco brasileiros da fase de grupos da Libertadores entrarão na última rodada, marcada para daqui a duas semanas, com chances de avançar às oitavas de final. Para alguns deles, no entanto, o cenário não é tão animador.

O que seu time precisa fazer para avançar? O UOL listou a tabela atual, os jogos de cada um e possíveis cenários antes das oitavas de final.

Botafogo (Grupo A)

O atual campeão do torneio se classifica com uma vitória simples sobre a Universidad de Chile, no Nilton Santos, na noite do dia 27. O 3 a 2 recente aplicado sobre o Estudiantes deixou o elenco de Renato Paiva dependendo só de si para avançar.