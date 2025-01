Mercado da Bola: siga as novidades desta quarta, dia 8

Nesta quarta-feira, o Sport anunciou a chegada do atacante português Gonçalo Paciência, que assinou um contrato válido até o final de 2025. O jogador de 30 anos desembarca na Ilha do Retiro após passagem pelo Sanfrecce Hiroshima, do futebol japonês (leia mais).

Divulgação / Sport

Ex-Corinthians é do Mirassol!

O Mirassol anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Clayson, vindo Cuiabá, rebaixado na última edição do Campeonato Brasileiro. O jogador, ex-Corinthians, assinou contrato até o fim de 2025 e deve estar à disposição para a estreia da equipe no Paulistão, diante do Santos, no próximo dia 16 de janeiro (leia mais).

Divulgação / Mirassol

Romero segue no Timão!