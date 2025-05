Estacionamento no Minhocão: o que são as vagas colocadas debaixo do viaduto

Quem passa pela Avenida Amaral Gurgel, na região central da cidade, vai notar uma mudança na paisagem: um trecho da ciclovia que ficava sob o Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, foi alterado para abrigar quatro vagas de estacionamento. As obras, iniciadas no fim de abril, foram anunciadas como parte de um projeto-piloto para coibir o descarte irregular de lixo e estão localizadas no canteiro central da via, entre as ruas Major Sertório e General Jardim.

Apesar de parecer algo simples, a medida já causa divergências e foi protocolada até uma Ação Popular para revertê-la.

A proposta foi divulgada pelo vice-prefeito e secretário de subprefeituras, coronel Mello Araújo (PL), como uma medida experimental. Segundo a gestão municipal, o local sofre com o acúmulo de resíduos deixados por caçambeiros e moradores de prédios do entorno, o que, de acordo com a prefeitura, inviabilizava o uso da ciclovia.